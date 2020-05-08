Зеленский после призыва ООН высказался об открытии границы с ДНР и ЛНР

На сегодняшний день рано говорить об открытии контрольных пунктов пропуска с неподконтрольными территориями Донецкой и Луганской областей, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом пишет «РБК-Украина».

По его словам, сроки открытия линии разграничения в Донбассе привязаны к карантину. «Я вам скажу откровенно, сейчас о сроках мне трудно говорить, потому что сроки связаны с карантинными мерами, которые проходят в нашей стране. И Станица Луганская, и Золотое — это все наша страна», — высказался Зеленский.

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7 мая представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на Украине Пабло Матеу призвал власти открыть границу с самопровозглашенными республиками Донбасса. По его словам, многие местные жители после введения ограничений не могут купить продукты и получить пенсии.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что власти запланировали добиться мира в Донбассе и вернуть неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей до конца текущего года. По его словам, если этого не удастся добиться, то украинские власти начнут реализацию «плана Б».

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