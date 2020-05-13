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Украина сообщила об обстрелах в Донбассе из запрещенного оружия

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Фото: Штаб Операции Объединенных Сил

Штаб Операции Объединенных сил Украины (ООС) сообщил об обстрелах в Донбассе из запрещенного оружия, передают «Українські Новини».

Штаб ООС утверждает, что 12 мая силы самопровозглашенных республик Донбасса девять раз нарушили режим прекращения огня и ранили одного украинского военного. Украинские позиции были обстреляны из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 миллиметра, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, заявил Киев.

Позиции ООС были обстреляны возле Павлополя, Старогнатовки и Крымского в Донецкой области. «По данным разведки, 12 мая украинские военнослужащие ранили пять российских оккупантов», — заявили в штабе.

Ранее штаб Операции Объединенных сил опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлены снайперы ФСБ России, стрелявшие по украинским военным в Донбассе.

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