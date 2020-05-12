На Украине ветеран АТО спросил у друга «чей Крым?» и всадил в него шампур

В Киеве бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины, ветеран Антитеррористической операции (АТО) в Донбассе проткнул шампуром друга после его ответа на вопрос «Чей Крым?» Об этом пишет «Страна.ua».

Компания отдыхала на одном из приусадебных участков. Бывший военнослужащий, 40-летний участник боевых действий на востоке Украины, после распития спиртных напитков вступил в политическую дискуссию.

Он принялся выяснять у своего знакомого, кому принадлежит Крым. Однако ответ друга ему не понравился, и он всадил ему в живот металлический шампур, на котором только что готовили шашлык.

Участники пикника быстро покинули место происшествия после того, как увидели кровь. Сотрудников полиции вызвали врачи скорой помощи. Раненый потерял много крови.

Правоохранители установили виновника инцидента и задержали его в собственном доме. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины («Причинение тяжких телесных повреждений»). Бывшему военнослужащему грозит до восьми лет лишения свободы.

Крым был включен в состав России после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума, в ходе которого большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, равно как и подавляющее большинство стран-членов ООН, не признает российского суверенитета над полуостровом и считает его временно оккупированной территорией. Москва все обвинения отвергает.

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