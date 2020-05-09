Украинский борец вызвал Усика на бой

Украинский борец-вольник Богдан Грицай вызвал соотечественника боксера-тяжеловеса Александра Усика на бой. Грицай опубликовал соответствующее видеообращение на своем канале в YouTube.

Борец заявил, что готов подраться с Усиком в боях без правил. Он уточнил, что ему не нравятся слова боксера — его «ватные» ролики и малограмотные комментарии в социальных сетях.

«Будет тебе урок. Не тебе решать, чей Крым и что писать и говорить украинцам», — заявил он.

По всей видимости, Грицай отреагировал на недавнее выступление Усика в Instagram. В ходе прямого эфира боксер признался, что готов нокаутировать любого несогласного с ним «диванного эксперта».

Усик — бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе. Украинец успешно дебютировал в супертяжелой весовой категории, одолев американца Чеза Уизерспуна.

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