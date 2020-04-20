Усик разглядел в действиях украинских властей «возвращение в СССР» и ужаснулся

Украинский боксер-тяжеловес Александр Усик раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего соотечественников воздержаться от посещений храмов во время пандемии коронавируса. Интервью спортсмена опубликовано в YouTube-канале Дмитрия Гордона.

33-летний уроженец Симферополя разглядел в действиях власти стремление «закрыть церкви». Усик ужаснулся подобной перспективе. «Первое, что пришло на ум, что все это напоминает какое-то возвращение в СССР, когда, прости господи, краснопузые закрывали церкви и прочее. Сейчас в XXI веке разве можно позволить такому случиться? Признаться, я даже ощутил некую агрессию, желание постоять за свою веру», — рассказал Усик в беседе с Гордоном.

18 апреля украинский лидер выступил перед гражданами страны. Зеленский призвал украинцев на время забыть о комфорте и сосредоточиться на выживании во время пандемии. Кроме того, президент рассказал о планах смягчить карантин на Украине с 24 апреля.

Усик — бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе. Украинец уже дебютировал в супертяжелом весе, одолев американца Чеза Уизерспуна.

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