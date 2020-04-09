Усик призвал украинцев подумать о жителях Крыма

Украинский боксер-тяжеловес Александр Усик считает, что соотечественники некорректно воспринимают ситуацию в Крыму и в Донбассе. Спортсмен дал интервью YouTube-каналу «Эхо Киева».

33-летний уроженец Симферополя призвал подумать не о территории, а о жителях полуострова. «Знаете, что мы натворили? Мы бросили своих людей на произвол судьбы. Мы просто забыли про них. Мы кричим: "Чей Крым, чей Крым?" Я вам отвечу: "Да хрен с тобой, Крым. Люди, которые там, — это и есть Крым"», — заявил Усик.

Он добавил, что, по его мнению, украинские власти не интересуются жителями Луганска и Донецка и думают лишь о территориях, над которыми потеряли контроль. «А люди, которые там живут, — это не самое ценное?» — спросил он.

Усик регулярно посещает Крым, где живут его родственники. В январе 2018-го боксер резко отреагировал на вопрос относительно поездок на полуостров, охарактеризовав такое отношение прессы «собачьим».

Усик — бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе. Украинец дебютировал в тяжелой весовой категории в октябре 2019-го, победив американца Чеза Уизерспуна.

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