Для Усика нашли нового соперника

Британский промоутер Энди Хирн заявил, что следующим соперником украинского боксера Александра Усика может стать Дерек Чисора. Его слова приводит Sky Sports.

Глава Matchroom Boxing считает, что британский тяжеловес может поспорить с украинцем за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в 2020 году. Он допустил, что потенциальный поединок может состояться уже в феврале 2020-го.

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26 октября Чисора записал на свой счет 32-ю победу в профессиональной карьере. Боксер победил Дэвида Прайса техническим нокаутом.

Усик дебютировал в супертяжелом весе 13 октября. 32-летний украинец одолел американца Чеза Уизерспуна в Чикаго. Изначально планировалось, что украинский тяжеловес встретится с голландцем Тайроном Спонгом. Однако накануне поединка в допинг-пробе последнего были обнаружены следы запрещенной субстанции. Позже сам Спонг предоставил свидетельства отрицательного результата другой допинг-пробы уже после того, как он был снят с боя.

Чисора одержал 32 победы и потерпел девять поражений на профессиональном ринге. Усик становился абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе и ни разу не уступал на протяжении карьеры. На его счету 17 побед.

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