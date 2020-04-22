Усик разглядел в коронавирусе «обращение любящего людей Бога»

Украинский боксер-тяжеловес Александр Усик поделился мнением о причинах пандемии коронавируса. Слова спортсмена приводит Przegląd Sportowy.

В интервью польскому изданию 33-летний боксер признался, что видит в разгаре заболевания Божий промысел. «Бог напоминает нам о том, что мы живем не так, как должны. Наши ценности изменились», — заявил Усик.

По словам тяжеловеса, Бог обратился к людям посредством коронавируса. «Теперь родители понимают, как трудно учить детей дома», — отметил он. Он подчеркнул, что болезнь отступит, так как Бог любит людей. «Господь просто хочет просветить нас. Он как хороший отец, но иногда может ударить ребенка по попе», — добавил Усик.

Украинский спортсмен не раз говорил о своих религиозных взглядах. В частности, 20 апреля он осудил стремление украинских властей закрыть храмы на время пандемии коронавируса. Боксеру данная инициатива напомнила нападки на церковь со стороны «краснопузых» большевиков в СССР.

Усик — бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе. Украинец уже дебютировал в супертяжелом весе, одолев американца Чеза Уизерспуна.

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