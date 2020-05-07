Боксеров Усика и Ломаченко записали во враги Украины

Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко попали в базу украинского сайта «Миротворец». Скриншоты с сайта приводит издание «Страна.ua».

Причиной внесения спортсменов в список стали съемки в документальном фильме о православной вере, дружбе и спорте «Здравствуй, брат! Христос воскрес». Боксеров записали во враги Украины, обвинили в отрицании российской агрессии, участии в организованных Россией антиукраинских пропагандистских мероприятиях и попытках выступить против независимости украинского православия от контроля России.

Усик — бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе. Он неоднократно критиковал действующую украинскую власть и отказывался от государственных наград. При этом боксер признавался в любви к Украине и категорически отказывался менять гражданство.

Ломаченко — чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC). 6 мая он заявил о желании дружить с россиянами.

Сайт «Миротворец» публикует данные о людях, которых авторы ресурса называют сепаратистами или агентами Кремля. Он не имеет официального статуса, но людям, попавшим в базу, украинские пограничники могут отказать во въезде в страну.

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