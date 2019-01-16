Спорт
 
Последние новости
Отслужившим в армии срочникам запретят соцсети
Лунатик сделал предложение девушке во сне и забыл
Яйцо с татуировкой разозлило Майка Тайсона
Невеста обязала подружек изменить внешность ради ее свадьбы и оскандалилась
Парижская стриптизерша избила незадачливого туриста
Найден способ улучшить память и работу мозга
Решившая не возвращаться в Россию Волочкова вернулась в Россию
Российскую ядерную «Мертвую руку» признали легкой мишенью для США
«Агент Кремля» Собчак приехала в Киев
Новости партнеров

Усика шокировало состояние украинских дорог

Перейти в «Мою Ленту»

Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко остались недовольны состоянием дорог в республике. Видео появилось в Instagram-аккаунте спортсменов.

«Вот такая дорога под Мелитополем (Запорожская область). За 10 лет ни разу не видел эту дорогу хотя бы в удовлетворительном состоянии! По всей трассе стоят машины с пробитыми покрышками, с лопнувшими колесными дисками! Сколько еще можно издеваться над водителями? Это полная жопа», — сказано в подписи к видео.

Усик является абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. Он неоднократно критиковал действующую украинскую власть и отказывался от государственных наград. При этом боксер признавался в любви к Украине и категорически отказывался менять гражданство.

Ломаченко — обладатель пояса чемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и пояса чемпиона по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Украинец Усик объяснил любовь к русскому языку
Украинский боксер Ломаченко разочаровал фанатов своим увлечением
Украинский боксер Усик высказался о смене гражданства
Другие материалы рубрики
Спорт00:0316 января

«Счастлив, что меня сравнивают с отцом»

Сын Шумахера готов покорять «Формулу-1». Помешает ли ему семейная слава?
21:5316 января

Отказавшегося возвращать олимпийское золото россиянина призвали сдаться

22:5416 января

Роналду завоевал первый титул в составе «Ювентуса»

18:5116 января

Логинова назвали угрозой лидеру мирового биатлона

Спорт00:0115 января

«До сих пор фанатею от Федора»

Он вырос на боях Емельяненко. Но теперь готов отправить кумира на пенсию
21:01 9 января

WADA прибыло в Россию

20:1216 января

Российский биатлон вступится за затравленного Логинова

16:5016 января

Провал Медведевой на чемпионате России объяснили

Спорт10:1030 декабря 2018
Джон Джонс

«Папочка дома»

Величайший чемпион UFC и «читер» вернулся. Некоторым это не понравится
17:49 9 января

Российский гонщик почти доехал до финиша и попал в страшную аварию

14:2116 января

Олимпийский чемпион призвал российского биатлониста извиниться за допинг

23:12 9 января

Российский игрок НХЛ отреагировал на предложение о пожизненном запасе водки

Россия
«Самые близкие отвернулись от меня»
Семья убедила ее в том, что ВИЧ не опасен. Это едва не стоило ей жизни
Большой переезд
Федеральные чиновники переберутся в «Москва-сити». Что это изменит?
Любит наш народ
Такое могло случиться только в России: дикий тест на знание российской жизни
«Даже маленькому ребенку понятно, что это идиотизм»
 
Завуч избила пятиклассницу за рисунки на уроке
Россияне с ВИЧ пожаловались на перебои с лекарствами
Россию уличили в преследовании христиан наряду с Сомали и Ираном
Все материалы
Мир
США выходят из ракетного договора
Америка поставила России ультиматум. Мир ждет новая гонка вооружений?
США раскрыли планы по ядерному сдерживанию России
Стало известно о состоянии похищенных пиратами россиян
Швеция впервые подготовит кибербойцов
Американскому шпиону в российском СИЗО передали мыло
Россия предупредила о вбросах про свое сотрудничество с ИГ
В Сербии сорвали покушение на Путина
Преступник планировал атаковать российского президента с винтовкой и взрывчаткой
Все материалы
Бывший СССР
Тонут в величии
В Узбекистане победили старую диктатуру. Но уже готовы строить новую
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Красный поход
Большевики пошли на Таллин и потеряли два эсминца. Так у Эстонии появился флот
В Киргизии заговорили о признании русского языка иностранным
Порошенко пообещал минимизировать влияние России на украинские выборы
В Донбассе собрались устроить наводнение
Украинский депутат нарядился Чарли Чаплиным назло Зеленскому
Все материалы
Экономика
Скрытые силы
Люди с аутизмом годами сидели без работы. Теперь их зовут в лучшие компании мира
В «Русском доме» Давоса поспорят об энергетике, киберпреступности и е-коммерции
Умер крупнейший инвестор в мире Джон Богл
Китайские олигархи начали водить правительство за нос
Производитель «девятка» яиц пообещал продавать его по цене «восьмерки»
Вакансия «Аэрофлота» вошла в число самых высокооплачиваемых
«Почту России» предложили сделать аптекой
Все материалы
Силовые структуры
Российский судья сбил девушку и запугал свидетелей
Он наехал на нее на пешеходном переходе. Полиция попыталась скрыть ДТП
Проводили по-королевски
На похороны авторитетов в России собираются целые города. Чем они это заслужили?
Россиянин забил жену до смерти мухобойкой и тушкой гуся
Российского «водочного короля» задержали в Москве
Бандит-неудачник ограбил магазин и вынес весы вместо кассы
Ответственных за вооружение российской армии обвинили в мошенничестве
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Накроет всех
От ядерной угрозы и врагов. Россию защитит оружие за миллиарды долларов
Между делом
Они должны защищать Россию от ядерной угрозы, а делают диваны и кукольные домики
Российскую ядерную «Мертвую руку» признали легкой мишенью для США
Поломки спутников России оказались необъяснимы
«Ходили в атаку на пулемет под анашой»
Зачем Сталин послал красноармейцев завоевывать Афганистан
Первое в истории растение на Луне умерло
В оазисе среди пустыни нашли затерянные гробницы
Все материалы
Спорт
«Счастлив, что меня сравнивают с отцом»
Сын Шумахера готов покорять «Формулу-1». Помешает ли ему семейная слава?
Отказавшегося возвращать олимпийское золото россиянина призвали сдаться
Роналду завоевал первый титул в составе «Ювентуса»
Логинова назвали угрозой лидеру мирового биатлона
Российский биатлон вступится за затравленного Логинова
Провал Медведевой на чемпионате России объяснили
«До сих пор фанатею от Федора»
Он вырос на боях Емельяненко. Но теперь готов отправить кумира на пенсию
Все материалы
Культура
«Народ не может противостоять силе, деньгам и власти»
Юрий Быков об отчаянии в России, скандале с сериалом про ФСБ и «Заводе»
«Баттл-рэп мертв, и мы трахаем его труп»
Ресторатор о любви к алкоголю, блогерах и судьбе Versus Battle
Тени и призраки
Красота, садомазохизм и демоны на снимках лучших фотографов Японии
В работе российской художницы-активистки усмотрели растление детей
Скончался продюсер «Дозоров»
Рианна подала в суд на своего отца
Умер Ильгам Шакиров
Все материалы
Интернет и СМИ
Липовый мир
Несуществующие люди захватили интернет. На них зарабатывают реальные деньги
Певицу из США признали символом России и атаковали лозунгами «Русские, вперед!»
Отслужившим в армии срочникам запретят соцсети
Круговорот кидалова
Россияне несут деньги экстрасенсам из телешоу. Разоблачения не помогают
Мужские мочки ушей скрыли на китайском телевидении
Пользователи сети принялись сравнивать себя с версией десятилетней давности
«Агент Кремля» Собчак приехала в Киев
Все материалы
Ценности
Бородатый рейс
Самые модные мужчины каждый год собираются здесь. На них смотрит весь мир
Бар РафаэлиДочери Сиона
Самые властные и сексуальные женщины Израиля
Итальянские жеребцы
Трусы, слюнявчики и китайский мясник. В Милане прошла неделя моды
Принц Гарри похудел ради Меган Маркл
Мужчин призвали носить женские сумки
Рэперша обругала неудобные джинсы Dolce & Gabbana и разделась
У самого популярного в мире яйца появился конкурент
Все материалы
Путешествия
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
Вернулись не все
Россияне забыли об Америке и покорили Турцию. Куда еще они ездили весь год?
«Все классные люди — приезжие»
Турки, мигранты и закрытые города. Зачем россиянам ехать на Кипр зимой
Летевшие из Таиланда россияне успокоили любителя виски ремнями и скотчем
Японский отель уволил половину сотрудников-роботов и нанял вместо них людей
Школьник отправился на острова и умер в полете из-за отказа пилота помочь
Пожилой поляк перепутал самолет и улетел на Мальту вместо Гданьска
Все материалы
Из жизни
«Моя жена находчива, умна, сообразительна и красива»
Она помогла мужу стать богатейшим человеком в мире. Пришла ее очередь богатеть
Щепотка волшебства
Зимние забавы и магия света: декабрь глазами обычных людей
«Русских здесь очень любят»
История россиянки о жизни в Греции
Мартышка отобрала у зеваки бутылку пива и опустошила ее
Бургерам Трампа отказали в претензии на приличный ужин
Тиграм предрекли скорое исчезновение
Дружелюбный дьявол без штанов и со смартфоном вызвал скандал
Все материалы
Все новинки автосалона в Детройте
Самые интересные автомобили, представленные на первой выставке нового года
Самые странные автомобили
Трап, сарай, тостер и другие необычные гоночные машины в мире
25 самых продаваемых автомобилей в России 2018 года
Рейтинг самых популярных машин на российском рынке за прошедшие 12 месяцев
Отступники
Непривычные Harley-Davidson: моторы от Porsche и попытки строить супербайки
Volkswagen построил самый мощный и быстрый Golf GTI
Забытый в ангаре на 20 лет Chevrolet Camaro выставили на eBay
Volkswagen и Ford создадут альянс по выпуску пикапов и фургонов
Все материалы
Дом
Чувство долга
Ипотека сильно дорожает. Где россияне достанут деньги на жилье?
Красивые чудовища
Все ненавидят унылые панельные многоэтажки. Этот фотограф взглянул на них иначе
Крошка моя
Почему квартиры россиян станут меньше, но все равно подорожают
Слишком большие дачи объявили вне закона
Дешевую ипотеку признали опасной
Пенсионеры стали реже покупать квартиры в Москве
Съемные квартиры в Москве подорожали
Все материалы