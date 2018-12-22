Украинский боксер Ломаченко разочаровал фанатов своим увлечением

Украинский боксер Василий Ломаченко поделился фотографиями с охоты и столкнулся с критикой со стороны интернет-пользователей. Снимки были опубликованы в Instagram-аккаунте спортсмена.

На одной из публикаций изображена выложенная на капоте автомобиля отстрелянная дичь. Боксер отметил, что «добыча будет приготовлена и съедена» и добавил хештег #веганынетошните. На другой фотографии спортсмен позирует с ружьем. Многие пользователи негативно отнеслись к увлечению Ломаченко.

Фото опубликовано @lomus_17

«Где тут мужество? Зачем стрелять по беззащитным животным? Это наоборот — трусость», — написал karapysh_aleksey.

«Почему вам так нравится убивать животных? Кушать нечего?» — написал jamessalivon.

«Василий, просим: не надо фото, связанных с охотой. Охота или убивать животных, это нехорошо», — уверен eriktkalenko.

«А вот это нехорошо, Василий. Охота — увлечение дегенератов. Я был лучшего о тебе мнения», — написал dushevniysa.

9 декабря украинский боксер объединил титулы, победив пуэрториканца Хосе Педрасу. По итогам противостояния Ломаченко стал обладателем двух поясов — чемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и чемпиона по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Для 30-летнего украинца победа стала 12-й в карьере. При этом Ломаченко всего однажды потерпел поражение.

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