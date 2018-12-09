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Украинский боксер Ломаченко завоевал второй чемпионский титул

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Василий Ломаченко (слева)

Украинский боксер Василий Ломаченко победил пуэрториканца Хосе Педрасу в объединительном бою в легком весе. На кону стояли титулы чемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), принадлежащий Ломаченко, и чемпиона по версии Всемирной боксерской организации (WBO), которым владел Педраса.

Бой, проходивший в Нью-Йорке, продлился все 12 раундов и завершился единогласным решением судей в пользу украинца: 119-107, 117-109, 117-109. В 11-м раунде Педраса дважды побывал в нокдауне.

30-летний Ломаченко одержал 12-ю победу на профессиональном ринге при единственном поражении. Педраса потерпел второе поражение в 27 поединках.

В андеркарде главного боя вечера россиянин Александр Беспутин одержал победу над доминиканцем Хуаном Карлосом Абреу единогласным решением судей (100-88, 100-88, 100-88).

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