Украинец Ломаченко нанес кубинцу Ригондо первое поражение в карьере

Украинец Василий Ломаченко победил кубинца Гильермо Ригондо в бою за титул чемпиона мира во втором полулегком весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Об этом сообщает УНИАН в воскресенье, 10 декабря.

Поединок состоялся на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершился после шестого раунда из-за отказа Ригондо продолжать бой. Благодаря этому Ломаченко одержал верх и в четвертый раз отстоял свой чемпионский пояс.

За несколько месяцев до боя Ригондо заявил, что Ломаченко должен ответить перед ним за каждый русский мультфильм, который он был вынужден посмотреть в детстве на Кубе.

Это десятая победа в послужном списке 29-летнего украинца. Единственное поражение он потерпел в марте 2014 года в бою против мексиканца Орландо Салидо.

Для 37-летнего Ригондо это поражение стало первым в его профессиональной карьере. До этого кубинец одержал 17 побед, в том числе 11 нокаутом. Результат июньского боя с мексиканцем Моисесом Флоресом, которого Ригондо нокаутировал, был аннулирован.