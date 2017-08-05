Промоутер возмутился отказом российских каналов показать бой украинца Ломаченко

Промоутер украинского боксера Василия Ломаченко Боб Арум возмутился отсутствием трансляции на российском телевидении боя за титул чемпиона мира во втором полулегком весе (58,967 килограммов) по версии Всемирной боксерской организации (WBO) против колумбийца Мигеля Марриаги. Соответствующую запись он опубликовал в Twitter.

По мнению Арума, российским телеканалам запретили показывать поединок с участием Ломаченко. Арум также выразил надежду на то, что Белый дом позволит показать бой на американском телеканале ESPN.

Ломаченко — действующий обладатель чемпионского титула. Его защиту он проведет в ночь на воскресенье, 6 августа, в Лос-Анджелесе. Бой не будет показан ни на одном российском телеканале.

На счету украинца восемь побед (шесть нокаутом) и одно поражение. Его соперник побеждал 25 раз (21 нокаутом) и дважды проигрывал.