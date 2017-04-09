Украинцы Ломаченко и Усик защитили титулы чемпионов мира по боксу

Украинский боксер Василий Ломаченко победил американца Джейсона Сосу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бой прошел в ночь на воскресенье в пригороде Вашингтона Оксон Хилл и завершился победой украинца техническим нокаутом в девятом раунде. Таким образом, Ломаченко защитил титул чемпиона мира во втором полулегком весе (58,967 килограммов) по версии Всемирной боксерской организации (WBO). В активе 29-летнего украинца теперь восемь побед на профессиональном ринге (шесть — нокаутом) при одном поражении.

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В другом бою украинец Александр Усик победил американца Майкла Хантера единогласным решением судей (117:110). В 12-м раунде Хантер побывал в нокдауне. 30-летний уроженец Симферополя защитил титул чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,718 килограммов). В его активе 12 побед в 12 боях (10 нокаутом).