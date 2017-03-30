Британский боксер Хэй согласился на поединок с бойцом UFC

Британский боксер Дэвид Хэй выразил намерение провести поединок с английским бойцом смешанного стиля (ММА) Джими Манувой. Об этом в четверг, 30 марта, сообщает The Sun.

Бывший чемпион мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) Хэй отметил, что его команда приступила к переговорам с представителями Манувы о проведении боя по правилам бокса.

«Если кому-то из бойцов ММА удастся переквалифицироваться в боксеры, то у Манувы есть для этого и стиль, и форма. Наш бой объединит поклонников смешанных единоборств и бокса и станет по-настоящему запоминающимся событием», — заявил Хэй.

36-летний боксер провел 31 поединок в профессиональной карьере. Он одержал 28 побед (26 нокаутом) и потерпел 3 поражения. 37-летний Манува имеет в активе 19 боев, 17 из которых он выиграл (15 нокаутом), а 2 проиграл.