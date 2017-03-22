Спорт
 

48-летний боксер Маскаев решил вернуться на ринг

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Олег Маскаев
Олег Маскаев

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Олег Маскаев планирует вернуться на ринг весной этого года. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

«Заканчивать пока не собираюсь, я поддерживаю форму и спаррингую в зале. Если найдем общий язык с промоутером, проведу бой весной», — заявил боксер, которому 2 марта исполнилось 48 лет.

С 2006 по 2008 год спортсмен имел титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). На ринге Маскаев одерживал победы над такими соперниками, как Майк Тайсон и Хасим Рахман.

Последний бой россиянин провел в 2013 году, победив по очкам британца Дэнни Уильямса, после чего взял паузу в спортивной карьере из-за травмы.

Всего на профессиональном ринге Маскаев имеет 39 побед, 28 из которых — нокаутом. Также он потерпел семь поражений.

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