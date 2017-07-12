Российский профессиональный бокс перейдет под контроль ФБР

Российский профессиональный бокс будет полностью контролироваться Федерацией бокса России (ФБР). Об этом заявил генеральный секретарь организации Умар Кремлев. Его слова приводит пресс-служба ФБР.

«Профессиональный бокс зарегистрирован как новая дисциплина. У нас будет прозрачная структура, федерация будет выдавать промоутерские лицензии. Все промоутеры будут сдавать экзамены и проходить аттестацию в ФБР, то же самое касается менеджеров, катменов и других субъектов профессионального бокса», — сказал Кремлев.

Ранее под контролем ФБР находился только любительский бокс, а профессиональный регулировался Федерацией профессионального бокса России (ФПБР) под руководством Виктора Агеева. «Теперь ФБР будет регулировать олимпийский и профессиональный бокс. Будут лицензироваться и проходить медобследования боксеры, а переход из любителей в профи также будет прозрачным», — добавил Кремлев.