Кубинец Ригондо потребовал от Ломаченко ответа за русские мультфильмы

Боксер Гильермо Ригондо пообещал призвать украинца Василия Ломаченко к ответу за каждый просмотренный кубинцем русский мультфильм. Запись Ригондо сделал на своей странице в Twitter.

«Это не его вина. Но 9 декабря Василий Ломаченко ответит мне за каждый русский мультфильм, который я был вынужден посмотреть в детстве на Кубе», — написал Ригондо и прикрепил к посту картинку из советского мультфильма про Чебурашку и крокодила Гену.

36-летний кубинец будет следующим соперником Ломаченко. Их бой пройдет 9 декабря на арене «Мэдисон сквер гарден» в Нью-Йорке. В поединке будет разыграл титул чемпиона мира в полулегком весе, которым владеет украинец. В активе 29-летнего уроженца Белгород-Днестровского 9 побед (7 нокаутом) и одно поражение. Ригондо одержал 17 побед (11 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения.