Украинский боксер Ломаченко защитил титул чемпиона мира

Украинский боксер Василий Ломаченко победил колумбийца Мигеля Марриагу и защитил титул чемпиона мира во втором полулегком весе (58,967 килограммов) по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Об этом сообщает «Советский спорт».

Поединок состоялся на арене Microsoft Theater в Лос-Анджелесе (США). Бой был остановлен в перед началом восьмого раунда. Марриага, к тому моменту дважды побывавший в нокдауне, отказался продолжать поединок.

5 августа промоутер украинского боксера Боб Арум возмутился отсутствием трансляции этого боя на российском телевидении. По его мнению, отечественным телеканалам запретили показывать поединок с участием Ломаченко.

На счету Ломаченко теперь девять побед (шесть нокаутом) и одно поражение. Для его соперника этот проигрыш стал третьим в карьере, при этом он 25 раз побеждал своих соперников.