Украинский боксер Ломаченко предложил спарринг Макгрегору

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко в своем Twitter обратился к ирландскому бойцу смешанного стиля Конору Макгрегору.

«Нужен еще один спарринг-партнер, чтобы проверить свои навыки?» — написал спортсмен, приложив к публикации смайлик, представляющий собой телефонную трубку.

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4 августа спарринг-партнер Макгрегора американский боксер Пол Малиньяджи со скандалом покинул тренировочный лагерь ирландца. По одной из версий, причиной послужила публикация фотографий с их совместных занятий.

Макгрегор продолжает подготовку к поединку по правилам бокса с непобежденным американцем Флойдом Мэйуэзером-младшим. Бой в рамках первой средней весовой категории (до 69 килограммов) пройдет в Лас-Вегасе 26 августа и не будет титульным.

В воскресенье, 6 августа, Ломаченко победил колумбийца Мигеля Марриагу и защитил титул чемпиона мира по версии WBO. На счету украинца девять побед (шесть нокаутом) и одно поражение.