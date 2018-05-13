Украинский боксер Ломаченко установил рекорд и стал чемпионом мира

Украинец Василий Ломаченко победил техническим нокаутом венесуэльца Хорхе Линареса и завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок прошел в Нью-Йорке. Бой завершился в десятом раунде.

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Ломаченко установил рекорд, затратив наименьшее число боев на завоевание титула чемпиона мира среди профессионалов — 12. Предыдущее достижение принадлежало японцу Кадзуто Иока, который в 2015 году завоевал пояс в третьей категории в 18-м поединке.

Победа стала для Ломаченко одиннадцатой в двенадцати боях. В декабре 2017-го украинец отстоял чемпионский пояс во втором полулегком весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO), победив кубинца Гильермо Ригондо. Единственное поражение спортсмен потерпел в марте 2014 года в бою против мексиканца Орландо Салидо.

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