Украинец Усик объяснил любовь к русскому языку

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, украинский боксер Александр Усик рассказал, почему предпочитает общаться на русском языке. Его слова приводит «Экспресс».

Усик заявил, что рос в Крыму, где большая часть населения общается на русском языке, поэтому в быту он использует русскую речь. При этом боксер отметил, что украинский является языком его родителей и предков.

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Чемпион мира объяснил, что не использует украинский язык, потому что неидеально на нем разговаривает, а общаться на «суржике» (разговорном языке, включающем в себя элементы украинского и русского языков — прим. «Ленты.ру») он не хочет. Спортсмен пообещал выучить украинский язык, чтобы в скором времени общаться на нем в публичном пространстве.

Усик родился и вырос в Симферополе и отмечал, что не забывает свои корни. Спортсмен неоднократно критиковал действующую украинскую власть и отказывался от государственных наград. При этом боксер признавался в любви к Украине и категорически отказывался менять гражданство.

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