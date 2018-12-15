Спорт
 
Последние новости
Россию заподозрили в несерьезном отношении к ДРСМД
Умер актер «Кривого зеркала»
Путин пообещал поразбираться с Cirque du Soleil в Сколково
Туктамышева рассказала о своем здоровье
Российский боец UFC включен в Книгу рекордов Гиннеса
В Париже на акции протеста арестовали 100 человек
РПЦ прокомментировала решение объединительного собора в Киеве
Падение горнолыжника на полной скорости попало на видео
В Петербурге нашли квартиру из 58 комнат
Новости партнеров

Усик ответил на угрозы украинских националистов

Перейти в «Мою Ленту»
Александр Усик

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинский боксер Александр Усик ответил пригрозившим ему националистам после слов о готовности защитить украинские лавры. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«Почему какие-то радикально настроенные люди должны идти куда-то и что-то забирать? Где вообще полиция будет в это время? Где вообще закон? На чьей стороне он будет? Естественно, я встану на сторону своего дома, своей веры», — сказал спортсмен.

Ранее Усик пообещал встать на сторону монахов в ситуации с церковным расколом на Украине. После этого боксеру начали поступать угрозы. В частности, некий бывший боец добровольческого батальона «Донбасс» Олег Дуб заявил, что если боксер «собрался защищать монахов Киево-Печерской Лавры "от нас", то он может пострадать. В том числе проломленной головой».

30 ноября сотрудники СБУ и прокуратуры пришли к наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу. Они обыскали его дом в рамках производства по статье Уголовного кодекса о нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозной принадлежности. До этого в лавре провели опись имущества.

В субботу, 15 декабря, в Софийском соборе в Киеве собрались представители неканонических УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), два митрополита канонической УПЦ МП, экзархи Константинопольского патриархата. Они объявили о создании единой поместной церкви. В президиуме собора заседал президент Украины Петр Порошенко. Главой новой религиозной организации избрали Епифания — одного из ближайших соратников лидера УПЦ КП Филарета.

Ранее в УПЦ КП заявили, что 6 января Вселенский патриарх Варфоломей вручит томос об автокефалии избранному предстоятелю новой церкви.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Усик прокомментировал агрессивные высказывания в свой адрес
РПЦ прокомментировала решение объединительного собора в Киеве
Украинский боксер Усик встал на защиту монахов
СБУ выпустила брошюру об «опасности» канонической церкви
Другие материалы рубрики
Спорт00:0614 декабря

Если прокатит

Они придумали новый вид спорта и рвутся на Олимпиаду
22:30Сегодня

Туктамышева рассказала о своем здоровье

21:37Сегодня

Российский боец UFC включен в Книгу рекордов Гиннеса

13:25 7 декабря

Звезды английского футбола устроили вечеринку с веселящим газом и 70 девушками

Спорт01:00 4 декабря
Лука Модрич

«Пытаюсь привыкнуть к этому»

Модрич — лучший футболист мира. Он остановил Месси и Роналду
20:00Сегодня

Бывший чемпион UFC не выдержал кровопролития и сдался

18:06Сегодня

Падение горнолыжника на полной скорости попало на видео

00:40 8 декабря

Судья попал в больницу после нападения российского хоккеиста во время матча

Спорт00:02 3 декабря

Скользкая тема

Эта советская спортсменка покорила мир. Но ревнивый муж лишил ее славы и жизни
16:02Сегодня

Моуринью сравнил футболистов с мебелью

14:33Сегодня

Биатлонистов Чехии, Канады и США заподозрили в заговоре против россиян

13:05Сегодня

МОК потребовал вернуть медали трех олимпийских чемпионов из России

Россия
«Слишком много расизма и нет денег»
Они приехали в Россию из Африки. И теперь чувствуют себя людьми второго сорта
«Если надо кричать благим матом, значит надо кричать»
В этой Думе были шуты, мошенники и бандиты. Почему она — самая крутая в истории?
«Конкретная ненависть к конкретному человеку»
Почему российские подростки убивают себя и других
Пассажир московского метро заплатит 20 тысяч рублей за отказ от досмотра
РПЦ прокомментировала решение объединительного собора в Киеве
Даше Гвоздевой очень нужна наша помощь«Малюточка моя, красотулечка!»
Чтобы Даша смогла встретить свой первый Новый год, ей нужна наша помощь
Падение самосвала на аквапарк в Ялте сняли на видео
Все материалы
Мир
«Человека убивали за неправильную считалочку»
От Чечни до Украины: он прошел все войны бывшего СССР и готов о них рассказать
Бутину допросят в США по новому уголовному делу
«Выслать всех к чертовой матери»
 
Британцам придется заплатить за путешествия по Европе
В Париже на акции протеста арестовали 100 человек
«Это уличная война»
 
Одиннадцать человек съели рис в индийском храме и умерли
Все материалы
Бывший СССР
Маленькая революционная страна
Армяне прогнали старую власть и выбрали новую. Но остались с прежними проблемами
Су-27 разбился на Украине
Главой новой церкви на Украине избран представитель УПЦ КП Епифаний
Неизвестные захватили собор канонической УПЦ
Захватчиками собора канонической УПЦ оказались сотрудники СБУ
Архиепископ канонической УПЦ отказался прийти на «сатанинское сборище» в Киеве
Главой украинских раскольников захотели сделать мятежного митрополита УПЦ
Все материалы
Экономика
Прорыв во все стороны
Почему у россиян рушатся дома, текут трубы и падают лифты
Johnson&Johnson скрывала наличие канцерогена в детской присыпке с 1970-х
Россия передумала бойкотировать Давосский форум
Россию и Украину пригласили на переговоры по газу
России предрекли дефицит алмазов
Названы регионы России с самым дорогим и дешевым новогодним столом
Госкомпании решили скрыть размах новогодних корпоративов
Все материалы
Силовые структуры
«Ты что, мразь, жив еще?»
Сотрудники ФСБ годами держали в страхе нефтяную столицу России
«На кого укажу — с тем и переспят»
Она попала в секту в Крыму. Ради любви наставника ее адепты готовы на все
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
В Минобороны раскрыли многомиллионные хищения при ремонте зениток
Россиянин спустя девять лет сознался в убийстве и сел
Начальник «убойного отдела» избил подчиненного после отказа уволиться
Россиянин попытался похитить невесту и попался полиции
Все материалы
Наука и техника
Остановите Землю!
Осьминоги под экстази, скрещивание овцы с человеком и другие дикие открытия года
Добрые друзья
Чем занимались британские солдаты, пока русские убивали русских
Красный спутник
Китай начинает осваивать Луну с помощью России. Почему это пугает США?
Европа отказалась запускать спутники с Восточного
В России не нашли денег на российские двигатели
МС-21 и Sukhoi Superjet 100 получат «революционные уши»
У нового «Академика Ковалева» отвалился якорь
Все материалы
Спорт
Если прокатит
Они придумали новый вид спорта и рвутся на Олимпиаду
Туктамышева рассказала о своем здоровье
Усик ответил на угрозы украинских националистов
Российский боец UFC включен в Книгу рекордов Гиннеса
Бывший чемпион UFC не выдержал кровопролития и сдался
Падение горнолыжника на полной скорости попало на видео
Моуринью сравнил футболистов с мебелью
Все материалы
Культура
«Говорят, у нас настоящая война»
Певица ZAZ — о протестах во Франции, бардаке и желании менять мир
Nocow«Идет сильный откат назад на большой скорости»
Музыкант Nocow о запретах в России, клубной культуре и равнодушии к наркотикам
Кто обитает на дне океана
Кино недели: «Аквамен», спин-офф «Трансформеров» и угнетенные крестьяне
Шакиру уличили в неуплате налогов
Подсчитано потраченное россиянами время на просмотр сериалов
Художница вживила себе три десятка чипов в разные места
Шнуров рассказал о заработанном в Мариинском театре миллионе
Все материалы
Интернет и СМИ
Сопротивляйся!
Весь год люди бились за выживание. Повезло не всем
Российскую молодежь предложили обучать духовным ценностям в соцсетях
«Услышав ее, враги дрожали от страха»
Она была лицом Северной Кореи и пугала Запад ядерными ракетами. А теперь исчезла
Армения отказалась от русского «Что? Где? Когда?»
Украинская судья показала «фигу» и стала звездой интернета
В России подготовятся на случай отключения от мирового интернета
Заблокированный в России Telegram вырос
Все материалы
Ценности
«Тяжело даже моргать»
Москвичка не ела десять дней. Как ей удалось выжить?
«Я начал показывать свою жуткую сторону»
Дима Билан о дырявых брюках, лысине и русском мате
Гошу Рубчинского обвинили в домогательствах к подростку
Как развивается самый громкий скандал в мире русской моды
Кейт Миддлтон за рулем автомобиля поразила фанатку
Маска «ядерная бомба» с лицом Ким Чен Ына всполошила корейцев
Телефонную книгу Сталина продали за три миллиона рублей
Хваставшийся дорогими вещами батюшка раскрыл источник своего богатства
Все материалы
Путешествия
«Казалось, она зайдет в мою комнату с ножом»
Россиянка съездила в Англию и столкнулась с яростью деревенских британцев
Обнаружено самое счастливое место на планете
Подземное царство
Что на самом деле нужно смотреть в Турции
Лыжи, ярмарки и колокол любви
Что делать в Словении на новогодние праздники
Устроившие потасовку пассажиры довели детей до истерики и сорвали рейс
Самолет развернули на полпути из-за забытого на борту донорского сердца
Индиец поприставал к модели в самолете и сел на девять лет
Все материалы
Из жизни
Страдание машин
Секс-роботы хотят захватить мир, но их никто не ждет
Отдых строгого режима
У них так много работы, что они прячутся в тюрьме. И платят за это
Пассажир своими руками обезвредил драчунью в утреннем метро
Британка поблагодарила орангутана за ребенка после шести выкидышей
«Хорошо, что они никогда не вырастут»
Взрослые женщины одержимы пугающе реальными куклами и тратят на них состояния
Американец потерял отца и спустя полвека нашел его скелет дома
Тысячи долларов выпали из машины инкассаторов и привели к коллапсу
Все материалы
Необычные Роллс-Ройсы
Как бы выглядел Роллс-Ройс пикап, минивэн, хетчбэк или Бэтмобиль?
«Выходите с поднятыми руками!»
Почему нельзя покупать сыну в качестве первой машины списанный полицейский автомобиль
Раллийные легенды, сосланные на асфальт
Все эти машины нарисованы, но выглядят круче настоящих
Цвет настроения
Длительный тест Citroen C3 Aircross: первые впечатления от жизни с французом
Infiniti покажет в Детройте предвестника электрического кроссовера
Honda в реальных условиях протестировала беспилотный квадроцикл
Экс-глава Porsche продлит жизнь традиционных ДВС
Все материалы
Дом
Заброшенная церковь в Ярославской областиПустые места
Безлюдные деревни, скелеты церквей и русская разруха как произведения искусства
Золото партии
Квартиры в хрущевках стремительно дорожают. Есть ли смысл их покупать?
Крым стал ипотечным лидером России
Названы районы Петербурга с самым дешевым жильем
В Петербурге нашли квартиру из 58 комнат
Иглесиас и Курникова оставят родственников без особняка
Найдена самая дорогая однокомнатная квартира России
Все материалы