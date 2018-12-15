Усик ответил на угрозы украинских националистов

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинский боксер Александр Усик ответил пригрозившим ему националистам после слов о готовности защитить украинские лавры. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«Почему какие-то радикально настроенные люди должны идти куда-то и что-то забирать? Где вообще полиция будет в это время? Где вообще закон? На чьей стороне он будет? Естественно, я встану на сторону своего дома, своей веры», — сказал спортсмен.

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Ранее Усик пообещал встать на сторону монахов в ситуации с церковным расколом на Украине. После этого боксеру начали поступать угрозы. В частности, некий бывший боец добровольческого батальона «Донбасс» Олег Дуб заявил, что если боксер «собрался защищать монахов Киево-Печерской Лавры "от нас", то он может пострадать. В том числе проломленной головой».

30 ноября сотрудники СБУ и прокуратуры пришли к наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу. Они обыскали его дом в рамках производства по статье Уголовного кодекса о нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозной принадлежности. До этого в лавре провели опись имущества.

В субботу, 15 декабря, в Софийском соборе в Киеве собрались представители неканонических УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), два митрополита канонической УПЦ МП, экзархи Константинопольского патриархата. Они объявили о создании единой поместной церкви. В президиуме собора заседал президент Украины Петр Порошенко. Главой новой религиозной организации избрали Епифания — одного из ближайших соратников лидера УПЦ КП Филарета.

Ранее в УПЦ КП заявили, что 6 января Вселенский патриарх Варфоломей вручит томос об автокефалии избранному предстоятелю новой церкви.

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