Украинский боксер Усик высказался о смене гражданства

Украинский боксер и абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик высказался о смене гражданства. Слова спортсмена приводит «112.ua».

«Я же украинец, зачем мне менять гражданство? У меня есть страна, есть паспорт, есть дом. У меня все есть. Мне не нужно много паспортов. Я с этим могу ездить везде, и я это делаю. Мне не нужны никакие другие гражданства, кроме моего», — рассказал Усик.

По словам боксера, он отказался от критики украинской власти, потому что ему вообще незачем кого-то критиковать. Он отметил, что просто выполняет свою работу.

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3 августа Усик на видео прочитал собственное стихотворение об Украине. В нем он признался в любви к родине и сравнил ее с матерью. При этом после победы над россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) он подвергся критике со стороны вице-премьера Украины Вячеслава Кириленко за то, что вышел на поединок в Москве.

22 июля Усик единогласным решением судей победил Гассиева в 12-раундовом поединке. Украинец стал победителем Всемирной боксерской суперсерии, а также обладателем четырех чемпионских поясов по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC).

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