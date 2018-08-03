Раскритикованный Усик восхвалил Украину в собственном стихотворении

Украинский боксер и абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик зачитал собственное стихотворение о Родине. Видеозапись опубликована на YouTube-канале Sport.ua.
«Украина, моя Украина!
Моя сильная, моя Родина.
Ты для меня, как мать для сына, —
Самая родная и навеки одна.
Ты казацкого рода страна,
Богом на небесах любимая.
Родина ты сильная моя,
Тело мы за тебя положим,
А душой мы с Богом всегда.
Мы за тебя, родную, попросим
Всех святых тебя сохранить:
И бескрайние поля без ограничений,
И красивые леса, и поля,
И карпатские горы высокие,
И ели стройные, как струна.
Все у нас есть для жизни и праздника,
У нас страна единая на всех.
Так помолимся, братья, мы Богу,
Чтобы сохранил нас в единстве всех», — прочитал спортсмен.
После победы над россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) Усик подвергся критике со стороны украинских чиновников. Сам боксер при этом отказался от государственных наград, отметив, что и без них является «героем страны».