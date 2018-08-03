Раскритикованный Усик восхвалил Украину в собственном стихотворении

Украинский боксер и абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик зачитал собственное стихотворение о Родине. Видеозапись опубликована на YouTube-канале Sport.ua.

«Украина, моя Украина!

Моя сильная, моя Родина.

Ты для меня, как мать для сына, —

Самая родная и навеки одна.

Ты казацкого рода страна,

Богом на небесах любимая.

Родина ты сильная моя,

Тело мы за тебя положим,

А душой мы с Богом всегда.

Мы за тебя, родную, попросим

Всех святых тебя сохранить:

И бескрайние поля без ограничений,

И красивые леса, и поля,

И карпатские горы высокие,

И ели стройные, как струна.

Все у нас есть для жизни и праздника,

У нас страна единая на всех.

Так помолимся, братья, мы Богу,

Чтобы сохранил нас в единстве всех», — прочитал спортсмен.

После победы над россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) Усик подвергся критике со стороны украинских чиновников. Сам боксер при этом отказался от государственных наград, отметив, что и без них является «героем страны».

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