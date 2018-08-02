Украинский боксер и абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик ответил на критику в свой адрес, появившуюся после его победы над россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Его слова приводит iSport.ua.

«Я всерьез это не воспринимаю. Какой-то деятель просит официальный запрос, чтобы я ему дал, сколько я зарабатываю, куда я плачу. Вы с ума сходите? Хочу попросить: пускай они соберут недовольных, которым я не нравлюсь. Я с ними выйду драться. Сколько бы их ни было, я один против них выйду», — заявил боксер.

Усик также раскритиковал украинское телевидение. «Не смотрите телевизор — голова вытекает, если смотреть телевизор. Что они мелют в новостях? Такого вообще нельзя говорить», — добавил спортсмен.

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Поединок Усика против Гассиева прошел в Москве, что вызвало неоднозначную реакцию в Киеве. Так, президент Украины Петр Порошенко увидел в победе Усика «символ украинской борьбы и приближение победы».

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко, напротив, счел выступление в России неуместным: «Усик, несомненно, классный боксер. Но еще несколько подобных мероприятий в Москве с участием украинцев, и в агрессию России против Украины в мире уже никто не поверит».

22 июля Усик одержал победу над Гассиевым в финале WBSS. Украинец стал обладателем четырех чемпионских поясов по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC).

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