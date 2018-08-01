Украинский боксер Усик отверг награды от государства

Украинский боксер и абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик признался, что не нуждается в государственных наградах. Об этом он рассказал во время стрима на YouTube-канале BoxingUA.

«Я и так являюсь героем страны, мне не нужны для этого никакие звезды. Когда люди говорят, что за меня молятся и смотрят бокс до двух часов ночи — вот это признание», — отметил 31-летний боксер.

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Поединок Усика против россиянина Мурата Гассиева прошел в Москве, что вызвало неоднозначную реакцию в Киеве. Так, президент Украины Петр Порошенко увидел в победе Усика «символ украинской борьбы и приближение победы».

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко, напротив, счел выступление в России неуместным. «Усик, несомненно, классный боксер. Но еще несколько подобных мероприятий в Москве с участием украинцев, и в агрессию России против Украины в мире уже никто не поверит. Только в "дружбу". И это серьезно», — заявил он.

22 июля Усик одержал победу над Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии. Триумф сделал украинца обладателем четырех чемпионских поясов по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC).

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