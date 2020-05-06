Украинский боксер-чемпион объяснил желание дружить с россиянами

Украинский боксер Василий Ломаченко, являющийся чемпионом мира в легком весе, объяснил желание дружить с россиянами. Видео доступно на YouTube-канале «Корсунская пустынь».

По словам Ломаченко, у него много родственников и друзей, которые живут в России. «Я не могу просто перестать с ними общаться из-за того, что мне сказали, что это страна, которая воюет с нашей страной», — заявил боксер.

Ломаченко подчеркнул, что считает россиян, украинцев и белорусов одним народом. «Мы все — православные христиане, и мы живем все на одной земле, а сегодня нам пытаются подменить принципы и веру», — заключил спортсмен.

Ранее боксер прочитал стихотворение неизвестного автора в ответ на критику, с которой он столкнулся после публикации видео с российскими военными. Он добавил, что «брат на брата» лезть не должен, намекая на отношения Украины и России.

Ломаченко — чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC). На его счету 14 побед на профессиональном ринге при одном поражении.

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