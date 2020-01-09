Украинский боксер Ломаченко поблагодарил «вежливых людей»

Украинский боксер Василий Ломаченко опубликовал в своем Instagram-аккаунте видеозапись, в которой использовал кадры с тренировки бойцов российского спецзназа. Об этом сообщает «Украинская правда».

На видео закадровый голос рассказывает о силе православного духа. Видеозапись заканчивается словами «Благодарим за помощь в съемках "вежливых людей"».

В сентябре Ломаченко высказался о дружбе с российскими спортсменами, заявив, что у него много друзей из России, с которыми он общался с детства, вместе тренировался и находился на сборах. Он отметил, что напряженная политическая обстановка между Россией и Украиной не испортит его отношений с друзьями.

Ломаченко — чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC). На его счету 14 побед на профессиональном ринге при одном поражении.

Термин «вежливые люди», или «зеленые человечки», получил широкое распространение в связи с выходом Крыма из состава Украины и его вхождением в состав России. Так в интернете стали называть российских спецназовцев, участвовавших в операции, которая проходила на территории полуострова в феврале-марте 2014 года.

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