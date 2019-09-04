Ломаченко высказался о возможности дружбы с россиянами

Украинский боксер Василий Ломаченко высказался о дружбе с российскими спортсменами. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «Би-би-си»

Ломаченко заявил, что у него много друзей из России, с которыми он общался с детства, вместе тренировался и находился на сборах. По его словам, напряженная политическая обстановка между Россией и Украиной не испортит его отношений с друзьями. «Я же не могу разрывать отношения со своими друзьями из-за того, что у нас там, наверху идет какая-то дележка, какая-то политика», — сказал спортсмен.

В июне этого года другой украинский боксер Александр Усик отказался от поединка с россиянином Александром Поветкиным. Украинец не захотел проводить бой из-за возможной «политической грязи».

Ломаченко — чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC). На его счету 14 побед на профессиональном ринге при одном поражении.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!