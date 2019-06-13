Усик отказался биться с Поветкиным из-за «политической грязи»

Украинский боксер Александр Усик объяснил отказ от поединка с россиянином Александром Поветкиным. Об этом он рассказал в своем YouTube-канале.

32-летний украинец считает, что его противостояние с Поветкиным было бы переведено в политику. «Реально не хочу боксировать с Александром, потому что получится политическая, не спортивная, грязь с обеих сторон», — считает Усик.

Материалы по теме «Его победят только великие» Украинский чемпион Усик разбил британца и защитил титулы

В марте украинский боксер отказался от поединка в первом тяжелом весе с другим россиянином — Денисом Лебедевым. После этого решения Усик был лишен пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в этой весовой категории. О планах на поединок с Поветкиным стало известно в феврале. Тогда речь шла о бое в тяжелом весе.

6 июня Усик расстался с титулом чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO) вслед за титулом по версии Всемирного боксерского совета (WBC). В дальнейшем украинец сосредоточится на выступлениях в тяжелом весе.

Свой последний поединок украинец провел против британца Тони Белью. Тогда он одержал победу нокаутом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!