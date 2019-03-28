Украинец Усик потерял звание чемпиона мира после отказа бороться с россиянином

Украинский боксер Александр Усик отказался от пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом тяжелом весе. Об этом сообщает Sports.ru.

Усик должен был отстоять титул в бою с россиянином Денисом Лебедевым, однако отказался от поединка.

«WBA обязывает меня боксировать с Денисом Лебедевым. Этот бой не состоится, потому что мы с командой решили переходить в тяжелый вес. <...> Я отказываюсь от пояса. Не хочу, чтобы он просто так у меня был, пускай ребята боксируют, это нормально. Денису — успехов. Всем остальным ребятам, которые будут драться за этот пояс — успехов. Боксируйте, завоевывайте», — сказал Усик.

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В феврале стало известно, что Усик собирается сразиться с российским боксером Александром Поветкиным. Поединок должен пройти 18 мая в Чикаго, США. Для проведения боя Усику нужно подняться в супертяжелый вес (свыше 91 килограмма).

До отказа от пояса WBA Усик был абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. В последний раз он выходил на ринг в ноябре 2018-го, победив британца Тони Белью. В этом бою он защитил пояса по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).

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