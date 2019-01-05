Усик признался в отсутствии желания соревноваться в России

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, украинский боксер Александр Усик рассказал, что не хотел проводить бой с Муратом Гассиевым в России. Его слова приводит «Экспресс».

Усик заявил, что у него были две возможности: либо поехать в Москву и получить шанс стать абсолютным чемпионом мира, либо не поехать и потерять возможность завоевать титулы. «О критике в свой адрес знаю, но мне все равно. Я поехал туда, чтобы стать абсолютным чемпионом мира», — отметил он.

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По мнению боксера, Украина заживет хорошо, когда каждый честно и качественно станет выполнять свою работу, как это сделал он сам. «Совесть у меня чистая, я выиграл под флагом Украины, очень люблю свою страну, но никогда не кричу об этом, а молча выполняю работу», — добавил спортсмен.

В июле 2018-го Усик одержал победу над Гассиевым. Поединок прошел в Москве, что вызвало неоднозначную реакцию в Киеве. Президент Петр Порошенко увидел в победе Усика «символ украинской борьбы и приближение победы». Вице-премьер Вячеслав Кириленко, напротив, назвал соревнования в России неуместными.

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