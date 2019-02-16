Стало известно о планах Усика и Поветкина провести поединок

Российский боксер Александр Поветкин собирается провести следующий бой против украинца Александра Усика в США. Об этом сообщает ESPN.

По информации издания, поединок пройдет 18 мая в Чикаго. Для проведения боя Усик, выступающий в первом тяжелом весе (до 90,71 килограмма), планирует подняться в супертяжелый вес (свыше 91 килограмма). Украинец уже начал подготовку в США. Организацией возможного поединка займется промоутер британского боксера Энтони Джошуа Эдди Хирн.

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Поветкин ранее никогда не проводил бои на профессиональном ринге в США. В последнем поединке он проиграл Джошуа. Для российского боксера это поражение стало вторым в карьере и первым нокаутом.

Усик — абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе. В ноябре 2018-го он защитил титул в бою с британцем Тони Белью, отстояв пояса Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF). После боя менеджер Усика заявил, что украинец готов сменить весовую категорию ради боя с британским тяжеловесом Джошуа.

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