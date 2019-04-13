Боксер Ломаченко нокаутировал соперника и сломал руку

Украинский боксер Василий Ломаченко сломал руку, нанеся решающий удар в победном бою против британца Энтони Кроллы. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу EsNews.

Спортсмен отправил соперника в нокаут в четвертом раунде поединка за титулы чемпиона мира в легком весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). По словам Ломаченко, на восстановление уйдет шесть-восемь недель.

Поединок состоялся 13 апреля в Лос-Анджелесе. Украинец доминировал на протяжении всего боя.

Всего на счету Ломаченко 13 побед на профессиональном ринге при одном поражении. Кролла за карьеру победил в 34 боях, семь раз потерпел поражение, еще три поединка завершились вничью.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!