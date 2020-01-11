Украинский боксер-чемпион ответил обозлившимся на него соотечественникам

Украинский боксер Василий Ломаченко прочитал стихотворение неизвестного автора в ответ на критику, с которой он столкнулся после публикации видео с российскими военными. Новый ролик он опубликовал в Instagram.

«Спасибо всем, кто все ж увидел суть, она была совсем не в триколоре», — пояснил Ломаченко и далее продолжил говорить о том, что «брат на брата» лезть не должен, намекая на отношения Украины и России. Кроме того, в стихотворении есть строки о том, что люди, не разобравшись в ситуации, «готовы на штыки».

☦️ Фото опубликовано @lomachenkovasiliy

Объяснение Ломаченко впечатлило не всех. В комментариях украинские подписчики указали спортсмену, что россияне и украинцы являются лишь соседями, но не братьями. Некоторые его соотечественники заявили, что Ломаченко для них больше не существует.

10 января боксер выложил в Instagram ролик, на котором видно спецназовцев из России, при этом закадровый голос читает стихотворение о православной вере на русском языке. Обозленные украинцы предположили, что спортсмен выложил черно-белый ролик, чтобы на нем не было видно российского флага.

Ломаченко — чемпион мира в легком весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC). На его счету 14 побед на профессиональном ринге при одном поражении.

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