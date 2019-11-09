Украинец пристал к россиянам на борту самолета с вопросом о принадлежности Крыма

Украинский журналист Руслан Горовой на борту самолета встретил пассажиров из России и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

По словам журналиста, инцидент произошел на рейсе Франкфурт — Чикаго. К Горовому подошли двое мужчин и по-русски попросили поменяться местами со знакомыми девушками. В ответ журналист поинтересовался, откуда они родом. Узнав, что пассажиры прибыли из России, Горовой решил спросить, кому принадлежит Крым.

Попутчики ответили, что не очень разбираются в политике, однако журналист повторил вопрос вновь. Мужчины снова подчеркнули, что они «аполитичны». «Ну тогда летите с вашими девушками отдельно», — сказал Горовой и отказался уступать место.

В конце сентября сообщалось, что украинский певец Олег Винник в эфире телеканала ICTV порассуждал о вопросе принадлежности Крыма. Артист отказался прямо отвечать на вопрос, кому принадлежит полуостров. «Я не буду ничего делить и говорить, чей Крым. Мне кажется, сегодня вообще об этом говорить не то чтобы... Я бы сказал, не нужно», — полагает он.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Киев отказался признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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