На Украине опубликовали видео «снайперов ФСБ» в Донбассе

Штаб Операции Объединенных сил (ООС) Украины опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлены снайперы ФСБ России, стрелявшие по украинским военным в Донбассе. Об этом сообщает «ЛIГА.Новости».

В штабе заявляют, что кадры были сняты непосредственно российскими спецназовцами во время огневого поражения украинских военнослужащих. Группа из трех россиян 27 февраля убила младшего сержанта Владимира Федченко, уверяют в ООС. Видео передано в Службу безопасности Украины.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев планирует вернуть неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей до конца текущего года.

Часть территории Донбасса провозгласила независимость от Украины после смены центральной власти в 2014 году. Киев попытался вернуть их силой и обвиняет Россию в оккупации этих земель. Москва отвергает претензии.

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