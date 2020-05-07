Украина заявила о ранении шести военных в Донбассе

Украина заявила о ранении шестерых военнослужащих в Донбассе. Об этом в четверг, 7 мая, сообщает УНИАН с ссылкой на вечернюю сводку пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

Штаб утверждает, что с начала суток силы самопровозглашенных республик Донбасса, которые в Киеве называют вооруженными формированиями России, 13 раз нарушили режим тишины и применили запрещенные артиллерийские системы, минометы и другое оружие. Противник вел огонь по украинским военнослужащим недалеко от населенных пунктов Марьинка, Широкино, Авдеевка и других. Шестеро военных получили ранения.

В штабе заявили, что Объединенные силы прекратили обстрелы с помощью дежурных огневых средств. На всех трех участках разведения ситуация остается стабильной, соблюдается режим тишины.

Материалы по теме Минские недоговоренности Зеленский не может остановить войну в Донбассе. Даже пандемия коронавируса не привела к перемирию

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев решил включить переселенцев из Донбасса в переговорный процесс в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске.

Часть территории Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость от Украины после смены центральной власти в 2014 году. Киев попытался вернуть их силой. Украина обвиняет Россию в оккупации и поддержке сепаратизма. Москва отвергает претензии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!