Украина заявила об обстрелах и потерях в Донбассе

Штаб Операции объединенных сил Украины (ООС) заявил об обстрелах в Донбассе и потерях сторон 26 мая. Об этом сообщают «Українські новини».

По данным ООС, за прошедшие сутки силы самопровозглашенных республик, которые Киев называет вооруженными формированиями России, шесть раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинские позиции из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Погибли по одному человеку с обеих сторон, утверждают в штабе.

Ранее, 20 мая, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) сообщили, что привели войска в боевую готовность. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Украина более 250 раз нарушила режим прекращения огня с начала месяца. Лидер ЛНР Леонид Пасечник также обвинил Киев в вооруженных провокациях и объяснил приказ о приведении войск в боеготовность нежеланием допустить эскалацию конфликта.

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