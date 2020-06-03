Украина заявила о передаче Германии доказательств присутствия России в Донбассе

Министр обороны Украины Андрей Таран во время визита в Германию передал немецкой стороне материалы с доказательствами присутствия российских вооруженных формирований в Донбассе. Об этом в среду, 3 июня, заявила пресс-служба министерства, передает «Интерфакс-Украина».

Таран провел переговоры с министром обороны ФРГ, на которых подчеркнул «неизменность позиций по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины».

«Кроме того, Андрей Таран передал материалы с доказательствами присутствия вооруженных формирований Российской Федерации на востоке Украины», — говорится в сообщении.

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал скорую встречу глав МИД «нормандской четверки». «Уже вскоре состоится очередной такой разговор, где мы будем обсуждать те решения, которые могут принести мир в Донбасс», — сказал Кулеба на пресс-конференции по итогам встречи со своим немецким коллегой Хайко Маасом.

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