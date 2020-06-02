На Украине назвали дату открытия границы с Донбассом

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак назвал дату открытия границы с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает «РБК-Украина».

По его словам, пропускные пункты заработают 10 июня.

В ходе совещания у президента Владимира Зеленского также отметили, что после ослабления карантина значительных вспышек распространения коронавирусной инфекции не было, а Украина удерживается на плато заболеваемости коронавирусом.

Ранее Киев обвинил власти неподконтрольных территорий в том, что врачей заставляют молчать и «физически блокируют в медицинских учреждениях вместе с инфицированными», например, в больницах Донецка и Макеевки.

16 марта Украина закрыла пункты пропуска на границе с самопровозглашенными республиками Донбасса из-за угрозы распространения коронавируса. Со своей стороны ДНР также закрыла границу с Украиной, оставив возможность вернуться для граждан республики, находящихся на украинской территории.

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