На Украине назвали единственный способ вернуть Крым

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Twitter-аккаунте назвал единственный способ украинских властей вернуть Крым.

По его мнению, полуостров можно только отобрать, потому что «никто в России добровольно его не отдаст». «[Президент Украины] Владимир Зеленский говорит, что россиянам будет стыдно за оккупацию Крыма. Не в этой России, не нужно смотреть на мир через розовые очки», — написал Климкин.

Ранее 10 июня Зеленский заявил, что россияне будут испытывать чувство стыда за присоединение Крыма в 2014 году. Он отметил, что без возвращения Крыма в состав Украины будущие поколения украинцев и россиян не смогут «нормально, откровенно, по-дружески общаться».

Крым вошел в состав России в 2014 году после проведенного на полуострове референдума. Украина считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении международного права. Российские власти опровергают эти обвинения.

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