На Украине оценили возможность проведения референдума по Донбассу

Вопрос особого статуса неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей вряд ли вынесут на всеукраинский референдум в случае принятия президентского законопроекта «О народовластии через всеукраинский референдум». Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, пишет «Укринформ».

По его словам, решение об изменении территориальной целостности государства не может приниматься украинским народом.

«Очень много мы, как государство, отдали за территорию Украины, которая пока находится не под контролем украинской власти», — оценил ситуацию Разумков, добавив, что ключевым в его фразе является слово «пока».

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» работала над пятью законопроектами, предусматривающими введение в стране механизмов «народовластия» — о всеукраинском и местном референдумах, о введении законодательных инициатив народа, о народном вето. 9 июня в Верховной Раде бы зарегистрирован президентский законопроект «О народовластии через всеукраинский референдум». Зеленский определил его как неотложный.

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