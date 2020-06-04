Украина отказалась от «вымышленной Кремлем федерализации»

Украина отказалась идти на «вымышленную Кремлем федерализацию» и особый статус для Донбасса «по российскому сценарию». Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, подводя итоги своего визита в Берлин, передает «Интерфакс-Украина».

Киев готов идти на «разумные компромиссы» по вопросу местного самоуправления после возвращения неподконтрольных территорий, подчеркнул глава МИД. «Но мы никогда не пойдем ни на какие особые статусы по российскому сценарию, с правом вето на общенациональные решения и другими требованиями, которые подрывают наш суверенитет», — заверил он.

По словам Кулебы, Украина не согласится «на прямой диалог с оккупационными администрациями» и не уступит по вопросу границы и «вывода российских войск». «Мы не пойдем на вымышленную Кремлем федерализацию», — подчеркнул министр.

Часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость в 2014 году после смены центральной власти на Украине в результате массовых антиправительственных выступлений. Киев пытался вернуть их под контроль силой. Украина обвиняет Россию в оккупации этих территорий. Кремль отвергает претензии.

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