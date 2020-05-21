Украинский телеканал проверят за карту страны без Крыма

Украинский Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания по требованию спецслужб проведет внеплановую проверку телеканала «1+1» по лицензии на многоканальное вещание в сети МХ-1 за трансляцию карты страны без Крыма. Об этом в четверг, 21 мая, сообщает Vesti.ua со ссылкой на пресс-службу совета.

В Нацсовете пояснили, что проверка назначена по обращению Службы безопасности Украины (СБУ). Карта страны без полуострова с сайта международной организации Nord Pool Spot была показана 13 апреля в сюжете «Обвал цен». Проверка пройдет после завершения карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.

В феврале полиция начала расследование из-за слов продюсера «1+1» Елены Еремеевой о выпуске фильмов на украинском языке. Еремеева утверждала, что мелодрамы на украинском смотрятся хуже, чем комедии. Актерам тяжело работать «на мове», что потом «влияет на бюджет».

Крым присоединился к России в 2014 году после проведенного на полуострове референдума. Украина считает это оккупацией.

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