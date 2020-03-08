Украина обнаружила российский Крым в известном американском СМИ

Посольство Украины в США призвало известное американское СМИ Vox исправить карту распространения китайского коронавируса по всему миру, так как на ней полуостров Крым изображен как часть России. Обращение опубликовано в Twitter-аккаунте дипломатического представительства.

«Журналистика требует точности. Карта Vox с отчетностью по коронавирусу нуждается в исправлении, так как Крым — это Украина», — говорится в сообщении посольства. Украинские дипломаты подчеркнули, что Крым «всегда будет неотъемлемой частью Украины». «Пожалуйста, исправьте карту!» — добавили они, обращаясь к журналистам Vox.

Дипломаты обнаружили указание Крыма как территории России в видео Vox на YouTube-канале. Оно было опубликовано 6 марта и посвящено тому, почему новые опасные болезни появляются именно в Китае. В ролике в том числе приводится статистика по заразившимся новым коронавирусом в разных странах мира.

Ранее британский женский журнал Good Housekeeping назвал Крым российским. В разделе о путешествиях издание порекомендовало совершить поездку по России на поезде, конечной точкой которого является Крым.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по результатам референдума. Большинство государств-членов ООН не признали результаты голосования; Киев называет полуостров оккупированной территорией. При этом в Москве заявили, что процедура соответствовала нормам международного права.

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