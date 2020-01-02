Британский журнал назвал Крым российским

Британский женский журнал Good Housekeeping назвал Крым российским. На это указало посольство Украины в Лондоне в Facebook.

В разделе о путешествиях издание порекомендовало совершить поездку по России на поезде, конечной точкой которого является Крым.

Дипмиссия призвала СМИ «не вводить читателей в заблуждение» касательно принадлежности полуострова, заявив, что Крым является частью Украины.

25 декабря в МИД Украины раскритиковали открытие 23 декабря железнодорожной части моста через Керченский пролив. В заявлении говорится о нарушении российской стороной норм международного права.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по результатам референдума. Его итоги отказались признавать ряд стран, в том числе Украина, США, члены Евросоюза и другие. Москва настаивает на соответствии прошедшей процедуры нормам международного права.