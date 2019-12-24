Украина упростила порядок пересечения границы с Крымом для детей. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем канале в Telegram.

По словам Гончарука, это сделано для того, чтобы обеспечить реализацию права детей на образование. Пересечение границы будет упрощено для школьников в возрасте от 14 до 16 лет, которые родились в Крыму и получают образование в школах на территории Украины. Такие дети теперь смогут пересекать границу самостоятельно.

При этом для того, чтобы воспользоваться этой возможность, у школьника должен быть паспорт Украины или заграничный паспорт Украины. Также информации о его обучении на Украине должна быть занесена в Единую государственную электронную базу по вопросам образования.

Ранее Министерство иностранных дел Украины запротестовало в связи с визитом президента России Владимира Путина в Крым и открытием движения по железнодорожной части моста через Керченский пролив. Там заявили, что считают строительство моста без согласия Киева «грубым нарушением норм международного права, в том числе Конвенции ООН по морскому праву».

В конце ноября Украина ввела новые правила пересечения линии разграничения в Донбассе, которые упрощают порядок пересечения границы для несовершеннолетних лиц.

Крым и Севастополь вошли в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США отказались признать результаты голосования. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!